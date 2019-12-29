Регулярные выражения в Notepad++ готовые примеры

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Подборка регулярных выражений и шаблонов которые применяются в Notepad++ и Excel
Как применять регулярные выражения в Notepad++, подробно показано вот здесь.
Символы
|.
|Точка. Обозначает любой символ
|\
|Экранирующий символ. Символы которые экранируются: ^, [, ., $, {, *, (, ), \, +, |, ?, <, >
|^
|Крышка. Начало строки
|$
|Конец строки
|\d
|Любая цифра
|\D
|Не цифра
|\s
|Пробел, табуляция, перенос строки
|\S
|Не пробел
|\w
|Любая буква латиницы, цифра, или знак подчёркивания
|\W
|Не латиница, не цифра, не подчёркивание
||
|Или. Соединяет несколько вариантов
|\b
|Граница слова. Применяется когда нужно выделить, что искомые символы являются словом, а не частью другого слова
|\B
|Не граница слова
|\<
|Начало слова
|\>
|Конец слова
|\A
|Начало текста
|\Z
|Конец текста
|*
|Повторитель. Означает что предшествующий символ может работать 0 и более раз
|+
|Количество предшествующего не менее 1-го.
|?
|Ограничитель. Не более одного раза
|[ ]
|В квадратных скобках задаются символы к поиску, например [a-яА-Я], или [0-9]
|[^ ]
|Исключает из поиска символы указанные в квадратных скобках
|()
|В круглые скобки заключаются все комбинации с "или" и поиск начала и конца строк
|{ }
|В фигурных скобках указывается точное количество вхождений, например если надо две цифры, то \d{2}, если две или четыре, то \d{2,4}, если четыре и более, то {4,}
|\n
|Новая строка
Шаблоны регулярных выражений
Заключить каждую строку в теги html, кавычки, скобки
Найти:
(^.*$)
Заменить на:
<p>\1</p> Можно вместо тега или кавычки, или скобки. Если не сработает, то попробуйте добавить перед ними символ экранирования
Убрать все теги html, вместе с содержимым, оставить только текст между открывающим и закрывающим тегом
Найти:
[<].*?>
Заменить на:
Пусто
Найти даты написанные в формате дд месяц гггг г., остальное убрать
Найти:
(\d{1,2}+\s+[а-яА-Я]+\s+\d{2,4}+\s+[а-я]\.)|.
Заменить на:
$1
Найти дату со слешем, например: 20/5/2020, остальное убрать
Найти:
(\d{1,2}\/\d{1,2}\/\d{4})|.
Заменить на:
$1
Найти даты в формате дд.мм.гггг и дд-мм-гггг, остальное убрать
Найти:
(\d{1,2}+(-|\.)+\d{1,2}+(-|\.)+\d{2,4})|.
Заменить на:
$1
Найти всё между кавычек
"([^"]*)"
Найти всё между скобок
\(([^\(]*)\)
Найти все адреса электронной почты, а остальное всё убрать
Найти:
(\b[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,4}\b)|.
Заменить на:
$1
Удалить всё, оставив только ссылки
Найти:
^[^"]+.([^"]+).*
Заменить на:
$1
Найти почтовый индекс, а остальное убрать
Найти:
(\b\d{6}\b)|.
Заменить на:
$1
Поменять местами ФИО и дату рождения. Например "Кузнецов Андрей Николаевич 26.10.1983", на "26.10.1983 Кузнецов Андрей Николаевич"
Найти:
(\w+) (\w+) (\w+) (\d+.\d+.\d+)
Заменить на:
\4 \1 \2 \3
Перенести буквы в начало, в выражениях формата 6465C, 498558JR, 1286458975KTD и т.д.
Найти:
\b(\d*)([A-Z]+)(\d*)\b
Заменить на:
$2$1$3
Удалить атрибут с разными URL
tppabs="(.+?)"
Заменить один html тег на другой, открывающую и закрывающую части
Найти:
<p>(.*)</p>
Заменить на:
<span>\1</span>
Удалить всё в строке после определённого символа или слова, вместе с ним
Найти:
(.*)Примечания(.*)
Заменить на:
\1
Удалить всё после символа использующегося и в регулярных выражениях, например *
Найти:
(.*)\*(.*)
Заменить на:
\1
Сделать перенос строки перед каждой заглавной буквой
Найти:
(\S)([A-ZА-ЯЁ])
Заменить на:
$1\r\n$2
Удалить из ссылки всё, кроме домена
.*://|/.*
Убрать всю табуляцию
Найти:
\t
Заменить на:
Пусто
Удалить все комментарии из html кода
<!--([\s\S]*?)-->
Удалить все комментарии из CSS кода
\/\*.*?\*\/
Удалить все комментарии вида // из PHP кода.
\//[\s\S]*?\/
Привести к одному размеру все находящиеся в открытых файлах картинки
Найти:
<img width="(\d+)" height="(\d+)" src="">
Заменить на:
<img width="(200)" height="(200)" src="">
Удалить в строке всё после пробела
Найти:
^(.+?)\s.+$
Заменить на:
\1
Удалить во всех строках всё до определённого символа, например до ?
^.*\?
Удалить все строки в которых определённое число символов, например меньше 100
^(.{0,100})\r\n
Удалить все запятые, после которых идёт буква или пробел, но не цифра
,(?=\D)
Найти и, если надо, удалить время в формате ММ:СС. Актуально для стенограмм и расшифровок видео
Найти:
(\d+\:\d+)
Заменить на:
\0 или Пусто
Взять в круглые скобки время в формате ММ:СС, находящееся в любой части текста
Найти:
(?<!\d)\d\d:\d\d(?!\d)
Заменить на:
\($&\)
Добавить в каждую пустую строку
Найти:
^\s*$
Заменить на:
Любой символ или слово
Отредактировать расшифровку видео
1. Убираем раскадровку по времени
Найти:
(\d+\:\d+)
Заменить на:
Пусто
2. Объединяем предложения, с разделением пустой строкой
Найти:
(?<=[^.])\r\n\r\n
Заменить на:
Пусто
Найти все фрагменты кода расположенные между двумя словами
Найти:
#слово-начало.*?,слово-конец#is
Заменить определённый символ, например «-«, на другой символ, например «_», в словах начинающихся с определённого символа, например с «#».
Найти:
(/#[\w-]+/g)
Заменить на:
(/-/g, '_')
Спасибо, пригодилось!
Спасибо!
Тут не нужно регулярных выражений. Напишите это слово в поле Найти, а в поле Заменить на… напишите это слово уже с кавычками и запятой.
Нужно слово заключить в кавычки и поставить запятую
Шикарно.. куча примеров! Но для своего случая решение не нашел…(( Помогите, пожалуйста, кто в курсе!
Нужно удалить все внешние ссылки, оставив анкоры. То есть от АНКОР должно остаться только АНКОР. Внешние ссылки различные.
Заранее спасибо!
Вот здесь всё подробно написано https://starper55plys.ru/notepad/ustanovka-notepad/. Последняя глава «Поиск Notepad++. Массовая замену, удаление и добавление символов и элементов кода»
Куда писать .*://|/.* ?