Регулярные выражения в Notepad++ готовые примеры

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Подборка регулярных выражений и шаблонов которые применяются в Notepad++ и Excel

Как применять регулярные выражения в Notepad++, подробно показано вот здесь.

Символы

. Точка. Обозначает любой символ \ Экранирующий символ. Символы которые экранируются: ^, [, ., $, {, *, (, ), \, +, |, ?, <, > ^ Крышка. Начало строки $ Конец строки \d Любая цифра \D Не цифра \s Пробел, табуляция, перенос строки \S Не пробел \w Любая буква латиницы, цифра, или знак подчёркивания \W Не латиница, не цифра, не подчёркивание | Или. Соединяет несколько вариантов \b Граница слова. Применяется когда нужно выделить, что искомые символы являются словом, а не частью другого слова \B Не граница слова \< Начало слова \> Конец слова \A Начало текста \Z Конец текста * Повторитель. Означает что предшествующий символ может работать 0 и более раз + Количество предшествующего не менее 1-го. ? Ограничитель. Не более одного раза [ ] В квадратных скобках задаются символы к поиску, например [a-яА-Я], или [0-9] [^ ] Исключает из поиска символы указанные в квадратных скобках () В круглые скобки заключаются все комбинации с "или" и поиск начала и конца строк { } В фигурных скобках указывается точное количество вхождений, например если надо две цифры, то \d{2}, если две или четыре, то \d{2,4}, если четыре и более, то {4,}

Новая строка

Шаблоны регулярных выражений

Заключить каждую строку в теги html, кавычки, скобки



Найти:

(^.*$)

Заменить на:

<p>\1</p> Можно вместо тега или кавычки, или скобки. Если не сработает, то попробуйте добавить перед ними символ экранирования



Убрать все теги html, вместе с содержимым, оставить только текст между открывающим и закрывающим тегом



Найти:

[<].*?>

Заменить на:

Пусто



Найти даты написанные в формате дд месяц гггг г., остальное убрать



Найти:

(\d{1,2}+\s+[а-яА-Я]+\s+\d{2,4}+\s+[а-я]\.)|.

Заменить на:

$1



Найти дату со слешем, например: 20/5/2020, остальное убрать



Найти:

(\d{1,2}\/\d{1,2}\/\d{4})|.

Заменить на:

$1



Найти даты в формате дд.мм.гггг и дд-мм-гггг, остальное убрать



Найти:

(\d{1,2}+(-|\.)+\d{1,2}+(-|\.)+\d{2,4})|.

Заменить на:

$1



Найти всё между кавычек



"([^"]*)"



Найти всё между скобок



\(([^\(]*)\)



Найти все адреса электронной почты, а остальное всё убрать



Найти:

(\b[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,4}\b)|.

Заменить на:

$1



Удалить всё, оставив только ссылки



Найти:

^[^"]+.([^"]+).*

Заменить на:

$1



Найти почтовый индекс, а остальное убрать



Найти:

(\b\d{6}\b)|.

Заменить на:

$1



Поменять местами ФИО и дату рождения. Например "Кузнецов Андрей Николаевич 26.10.1983", на "26.10.1983 Кузнецов Андрей Николаевич"



Найти:

(\w+) (\w+) (\w+) (\d+.\d+.\d+)

Заменить на:

\4 \1 \2 \3



Перенести буквы в начало, в выражениях формата 6465C, 498558JR, 1286458975KTD и т.д.



Найти:

\b(\d*)([A-Z]+)(\d*)\b

Заменить на:

$2$1$3



Удалить атрибут с разными URL



tppabs="(.+?)"



Заменить один html тег на другой, открывающую и закрывающую части



Найти:

<p>(.*)</p>

Заменить на:

<span>\1</span>



Удалить всё в строке после определённого символа или слова, вместе с ним



Найти:

(.*)Примечания(.*)

Заменить на:

\1



Удалить всё после символа использующегося и в регулярных выражениях, например *



Найти:

(.*)\*(.*)

Заменить на:

\1



Сделать перенос строки перед каждой заглавной буквой



Найти:

(\S)([A-ZА-ЯЁ])

Заменить на:

$1\r

$2



Удалить из ссылки всё, кроме домена



.*://|/.*



Убрать всю табуляцию



Найти:

\t

Заменить на:

Пусто



Удалить все комментарии из html кода



<!--([\s\S]*?)-->



Удалить все комментарии из CSS кода



\/\*.*?\*\/



Удалить все комментарии вида // из PHP кода.



\//[\s\S]*?\/



Привести к одному размеру все находящиеся в открытых файлах картинки



Найти:

<img width="(\d+)" height="(\d+)" src="">

Заменить на:

<img width="(200)" height="(200)" src="">



Удалить в строке всё после пробела



Найти:

^(.+?)\s.+$

Заменить на:

\1



Удалить во всех строках всё до определённого символа, например до ?



^.*\?



Удалить все строки в которых определённое число символов, например меньше 100



^(.{0,100})\r





Удалить все запятые, после которых идёт буква или пробел, но не цифра



,(?=\D)



Найти и, если надо, удалить время в формате ММ:СС. Актуально для стенограмм и расшифровок видео



Найти:

(\d+\:\d+)

Заменить на:

\0 или Пусто



Взять в круглые скобки время в формате ММ:СС, находящееся в любой части текста



Найти:

(?<!\d)\d\d:\d\d(?!\d)

Заменить на:

\($&\)



Добавить в каждую пустую строку



Найти:

^\s*$

Заменить на:

Любой символ или слово



Отредактировать расшифровку видео

1. Убираем раскадровку по времени



Найти:

(\d+\:\d+)

Заменить на:

Пусто



2. Объединяем предложения, с разделением пустой строкой



Найти:

(?<=[^.])\r

\r



Заменить на:

Пусто



Найти все фрагменты кода расположенные между двумя словами



Найти:

#слово-начало.*?,слово-конец#is



Заменить определённый символ, например «-«, на другой символ, например «_», в словах начинающихся с определённого символа, например с «#».